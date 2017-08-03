Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 3 Ağustos 2017 Perşembe günü FETÖ operasyonları... günü raporu...

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SAKARYA MERKEZLİ 5 İLDEKİ OPERASYONDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularından sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden B.B, M.B, C.C, Ç.Ç, E.E.Ç, E.Ç ve M.M.K. tutuklandı. Diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Malatya ve Samsunda 1 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü kadın 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde daha sonra 2 kişi daha yakalanmıştı. (AA)