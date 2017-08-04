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İstanbul'da bariyer minibüse ok gibi saplandı

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsünün motor kısmından içeri giren demir bariyerler, arka camdan çıktı

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:17:21 Güncelleme: 12:20:42 AA

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan minibüsün çarptığı demir bariyerler, aracın ön kısmından girip arka camından çıktı.

E-5 Karayolu Uzunçayır mevkisinde, servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritte bulunan demir bariyerlere çarptı.

Kazada, demir bariyerler minibüsün motor kısmından girerek arka camdan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Minibüse saplanarak şoför koltuğunun yanından geçen bariyerlerin arka koltukları parçalayarak arka camdan çıktığı kazada yara almadan kurtulan ve kısa süreli şok geçiren sürücüyü çevredekilerle itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

Aracına saplanan bariyerin itfaiye ekipleri tarafından kesilmesini izleyen sürücü Ünlü, yaptığı açıklamada, seyir halindeki bir aracın kendisini sıkıştırdığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

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