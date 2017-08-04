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Adana'da şiddet gören kızına sahip çıkan anne damadı tarafından bıçaklandı

Adana'da şiddet gören kızını kendi evine götüren kadın, damadı tarafından bıçaklandı

04 Ağustos 2017 Cuma, 20:41:47 Güncelleme: 21:08:02 AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, R.H., damadı A.Ö.'nün sürekli darp ettiği belirtilen kızını kendi evine götürdü.

Eşinin annesinin yanına döndüğünü öğrenen A. Ö., kayınvalidesinin evine gitti.

Kayınvalidesi ile tartışmaya başlayan A.Ö., R.H.'yi sırtından 2 kere bıçakladı.

Ağır yaralanan R. H., ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

R.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli A.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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