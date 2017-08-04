Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, R.H., damadı A.Ö.'nün sürekli darp ettiği belirtilen kızını kendi evine götürdü.

Eşinin annesinin yanına döndüğünü öğrenen A. Ö., kayınvalidesinin evine gitti.

Kayınvalidesi ile tartışmaya başlayan A.Ö., R.H.'yi sırtından 2 kere bıçakladı.

Ağır yaralanan R. H., ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

R.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli A.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.