ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KPSSP121
GÜNDEM

KPSSP121 nedir? KPSSP121 puanı nedir? KPSSP121 nasıl hesaplanır?

KPSSP121 nedir?

KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar KPSSP121 puanını araştırmaya başladı. Peki KPSSP121 puanı nedir? KPSSP121 nasıl hesaplanır?

04 Ağustos 2017 Cuma, 21:33:30 Güncelleme: 21:35:54

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen adaylar, merakla "KPSSP121 puanı nedir?" diye soruyor. Peki KPSSP121 nedir?

KPSSP121 NEDİR?

KPSSP121 puanı (P121), 2013’te ilk defa öğretmenlere uygulanan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi‘nin ve diğer KPSS'lerin (genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri) ortak puan türüdür.

KPSSP121 PUANI NASIL HESAPLANIR?

Genel Kültür – Genel Yetenek Netiniz x 0.15 +

Eğitim Bilimleri Netiniz x 0.15 +

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) netiniz x 0.6

+ 40 = KPSSP121 Puanınız

Örneğin GK-GY testinden 80, Eğitim Bilimlerinden 60, ÖABT’den 40 net yapmış bir adayın tahmini puanı şöyle hesaplanır.

80 x 0.15= 12

60 x 0.15= 9

40 x 0.6= 24

+ 40;

12 + 9 + 24 + 40 = 85

Bu formül ile yaklaşık puanınızı hesaplayabilirsiniz; ancak kesin puanınızı bulamazsınız. Çünkü standart sapma gibi çeşitli faktörler puan hesabını birkaç puan etkileyebilmektedir.

2017 KPSS ÖABT SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Aday sayıları

 

 ÖABT Oturumu

Başvuran Aday Sayısı

308.125

Sınava Giren Aday Sayısı

265.646

Sınavı Geçerli Aday Sayısı

265.635

Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı

11

Sınava Girmeyen Aday Sayısı

42.479

ÖABT testlerinin ortalama ve standart sapmaları

Testler

Ortalama

Standart Sapma

Aday Sayısı

Soru Sayısı

Türkçe

29,896

6,904

15.927

50

İlköğretim Matematik

16,925

6,176

6.932

50

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

11,777

5,468

16.452

50

Sosyal Bilgiler

23,798

6,498

19.677

50

Türk Dili ve Edebiyatı

18,326

8,033

37.856

50

Tarih

20,958

9,808

21.736

50

Coğrafya

24,194

8,267

8.554

50

Matematik(Lise)

11,877

6,834

16.193

50

Fizik

16,198

9,950

5.881

50

Kimya

14,091

8,176

6.377

50

Biyoloji

21,180

8,007

9.564

50

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

29,435

7,819

29.564

50

Yabancı Dil (İngilizce)

24,439

10,200

11.535

50

Rehber Öğretmen

34,714

7,267

12.053

50

Sınıf Öğretmenliği

23,309

6,029

21.437

50

Okul Öncesi Öğretmenliği

28,891

5,996

24.092

50
  • KPSSP121
  • KPSSP121 puanı
  • KPSSP121 nedir?
  • KPSSP121 puanı nasıl hesaplanır?
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER