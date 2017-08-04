Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen adaylar, merakla "KPSSP121 puanı nedir?" diye soruyor. Peki KPSSP121 nedir?

KPSSP121 NEDİR?

KPSSP121 puanı (P121), 2013’te ilk defa öğretmenlere uygulanan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi‘nin ve diğer KPSS'lerin (genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri) ortak puan türüdür.

KPSSP121 PUANI NASIL HESAPLANIR?

Genel Kültür – Genel Yetenek Netiniz x 0.15 +

Eğitim Bilimleri Netiniz x 0.15 +

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) netiniz x 0.6

+ 40 = KPSSP121 Puanınız

Örneğin GK-GY testinden 80, Eğitim Bilimlerinden 60, ÖABT’den 40 net yapmış bir adayın tahmini puanı şöyle hesaplanır.

80 x 0.15= 12

60 x 0.15= 9

40 x 0.6= 24

+ 40;

12 + 9 + 24 + 40 = 85

Bu formül ile yaklaşık puanınızı hesaplayabilirsiniz; ancak kesin puanınızı bulamazsınız. Çünkü standart sapma gibi çeşitli faktörler puan hesabını birkaç puan etkileyebilmektedir.

2017 KPSS ÖABT SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Aday sayıları

ÖABT Oturumu Başvuran Aday Sayısı 308.125 Sınava Giren Aday Sayısı 265.646 Sınavı Geçerli Aday Sayısı 265.635 Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı 11 Sınava Girmeyen Aday Sayısı 42.479

ÖABT testlerinin ortalama ve standart sapmaları

Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı Türkçe 29,896 6,904 15.927 50 İlköğretim Matematik 16,925 6,176 6.932 50 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 11,777 5,468 16.452 50 Sosyal Bilgiler 23,798 6,498 19.677 50 Türk Dili ve Edebiyatı 18,326 8,033 37.856 50 Tarih 20,958 9,808 21.736 50 Coğrafya 24,194 8,267 8.554 50 Matematik(Lise) 11,877 6,834 16.193 50 Fizik 16,198 9,950 5.881 50 Kimya 14,091 8,176 6.377 50 Biyoloji 21,180 8,007 9.564 50 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 29,435 7,819 29.564 50 Yabancı Dil (İngilizce) 24,439 10,200 11.535 50 Rehber Öğretmen 34,714 7,267 12.053 50 Sınıf Öğretmenliği 23,309 6,029 21.437 50 Okul Öncesi Öğretmenliği 28,891 5,996 24.092 50

KPSSP121

KPSSP121 puanı

KPSSP121 nedir?

KPSSP121 puanı nasıl hesaplanır?