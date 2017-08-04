Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen adaylar, merakla "KPSSP121 puanı nedir?" diye soruyor. Peki KPSSP121 nedir?
KPSSP121 NEDİR?
KPSSP121 puanı (P121), 2013’te ilk defa öğretmenlere uygulanan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi‘nin ve diğer KPSS'lerin (genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri) ortak puan türüdür.
KPSSP121 PUANI NASIL HESAPLANIR?
Genel Kültür – Genel Yetenek Netiniz x 0.15 +
Eğitim Bilimleri Netiniz x 0.15 +
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) netiniz x 0.6
+ 40 = KPSSP121 Puanınız
Örneğin GK-GY testinden 80, Eğitim Bilimlerinden 60, ÖABT’den 40 net yapmış bir adayın tahmini puanı şöyle hesaplanır.
80 x 0.15= 12
60 x 0.15= 9
40 x 0.6= 24
+ 40;
12 + 9 + 24 + 40 = 85
Bu formül ile yaklaşık puanınızı hesaplayabilirsiniz; ancak kesin puanınızı bulamazsınız. Çünkü standart sapma gibi çeşitli faktörler puan hesabını birkaç puan etkileyebilmektedir.
2017 KPSS ÖABT SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
Aday sayıları
|
ÖABT Oturumu
|
Başvuran Aday Sayısı
|
308.125
|
Sınava Giren Aday Sayısı
|
265.646
|
Sınavı Geçerli Aday Sayısı
|
265.635
|
Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı
|
11
|
Sınava Girmeyen Aday Sayısı
|
42.479
ÖABT testlerinin ortalama ve standart sapmaları
|
Testler
|
Ortalama
|
Standart Sapma
|
Aday Sayısı
|
Soru Sayısı
|
Türkçe
|
29,896
|
6,904
|
15.927
|
50
|
İlköğretim Matematik
|
16,925
|
6,176
|
6.932
|
50
|
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
|
11,777
|
5,468
|
16.452
|
50
|
Sosyal Bilgiler
|
23,798
|
6,498
|
19.677
|
50
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
18,326
|
8,033
|
37.856
|
50
|
Tarih
|
20,958
|
9,808
|
21.736
|
50
|
Coğrafya
|
24,194
|
8,267
|
8.554
|
50
|
Matematik(Lise)
|
11,877
|
6,834
|
16.193
|
50
|
Fizik
|
16,198
|
9,950
|
5.881
|
50
|
Kimya
|
14,091
|
8,176
|
6.377
|
50
|
Biyoloji
|
21,180
|
8,007
|
9.564
|
50
|
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|
29,435
|
7,819
|
29.564
|
50
|
Yabancı Dil (İngilizce)
|
24,439
|
10,200
|
11.535
|
50
|
Rehber Öğretmen
|
34,714
|
7,267
|
12.053
|
50
|
Sınıf Öğretmenliği
|
23,309
|
6,029
|
21.437
|
50
|
Okul Öncesi Öğretmenliği
|
28,891
|
5,996
|
24.092
|
50
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