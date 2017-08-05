Habertürk, motosiklet kazalarında yaşanan can kayıplarına 3 Temmuz’daki manşetiyle dikkat çekmişti. Kayıtlı 3 milyon motosikletin bulunduğu Türkiye’de neredeyse son 10 yılda 301 bin motosiklet kazası oldu. Bu yılın ilk 7 ayında ise yaklaşık 10 bin 900 kazada 150’ye yakın kişi yaşamını yitirdi.



Habertürk, bu kez de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde motosikletli sürücülerin trafik ihlallerine tanıklık etti. Birçok sürücü, ceza yememek için plaka saklıyor ya da hiç takmıyor.

Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde trafikte en çok motosiklet bulunan ülkelerden biri. 3 milyon motosikletten 260 bini İstanbul’da kayıtlı.



Özellikle İstanbul’da yoğun trafikte çare olarak görülen, kimi zaman da kuryelerin ya da esnafın servislerde kullandığı motosikletlerin karıştığı kazalarda bu yılın ilk 7 ayında 150’ye yakın kişi öldü.



Habertürk, İstanbul’un trafiği yoğun bölgelerinde motosiklet sürücülerinin yaptığı pek çok ihlale tanıklık etti.



Çok sayıda motosiklet sürücüsü, trafiğe takılmadan yol almak isterken birçok kuralı ihlal ediyor. Emniyet şeridi ihlali, kırmızı ışık ihlali, hız limiti ihlali, yaya kaldırımında seyretme, kask takmama, ters yönde ve şerit dışında seyretme bu ihlallerden bazıları. İhlal yapan sürücüler, polisten ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından kurtulmak için plakalarını gizliyor.

PLAKAYI KAPATAN DA VAR HİÇ TAKMAYAN DA



Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ile D-100 ve TEM’de geçirdiğimiz süre boyunca çok sayıda ihlale tanık olduk. İhlalleri yapan sürücülerin tamamı motosikletlerinin plakalarını gizlemişti. Plakanın üzerine kilit, Türk bayrağı ya da bez asmak, siyah bantla rakam veya harfleri değiştirmek, plakanın bir kısmını bükmek veya kırmak, tinerle plakayı silmek gibi yöntemlere başvuranlardan bazıları ise plakayı tamamen söküyor.



PLAKASIZ MOTORLARA BİN 763 TL CEZA



Trafik Ceza Yönetmeliği’nde plakayı belirtilen yerin dışında bir yere takanlara 95 TL, belirtilenden küçük ölçülerde plaka takanlara, plakanın farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapanlara 427 TL, plakalarını takmayanlara ise bin 763 TL ceza öngörülüyor. Asayiş Daire Başkanlığı da gelen şikâyetler üzerine son 1 ayda motosikletlere yönelik ülke genelinde 2 ayrı trafik uygulaması düzenledi. Uygulamalardan sonra plaka ihlallerinde azalma olsa da hâlâ yüzlerce motosiklet sürücüsünün plakalarını gizlemesi dikkat çekti.

MOTOSİKLETLERE OPERASYON



1 Temmuz 2017’deki uygulamada, 27 bin 687 motosiklet kontrol edildi. Plakasız ve ya ruhsatsız 5 bin 724 motosiklet belirlendi. 6 bin 255 motosiklete farklı ihlallerden toplam 5 milyon 80 bin TL ceza kesildi. 29 Temmuz 2017’deki uygulamada ise 65 bin 955 motosiklet kontrol edildi. Plakasız veya ruhsatsız 6 bin 86 motosiklet tespit edildi. 8 bin 735 motosiklete farklı ihlallerden 7 milyon 362 bin TL ceza kesildi.

MOTOR KENT KİLİS

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre, Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, trafiğe kayıtlı araçların yüzde 52’sinden fazlasını motosiklet oluşturuyor. Çevre illerden alınan motosikletler ile kentteki motosiklet sayısının bisikletli motosikletler ile birlikte 30 bin olduğu tahmin ediliyor.