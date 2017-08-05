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Amasya Merzifon'da yolcu otobüsü devrildi: 40 kişi yaralandı

Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 07:18:30 Güncelleme: 07:22:25 AA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a giden özel bir firmaya ait 52 DG 448 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde şarampole devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiği kazada ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 dakika önce
    Allah şifa versin
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