Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 5 Ağustos 2017 Cumartesi günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

İZMİR'DE ADLİYEYE SEVK EDİLEN 44 KİŞİDEN 28'İ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 117 kişiden 44'ü, emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 28'i hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K'nın da aralarında bulunduğu 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Temmuz'da İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 131 şüpheliden 117'sini gözaltına almıştı.

Bazı örgüt mensupları Bornova'da toplantı halindeyken gözaltına alınmış, FETÖ'nün İzmir'de sözde "Altın Şehir" eyalet yapılanmasına gittiği ve şubat ayından bu yana faaliyette bulundukları tespit edilmişti. Örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için yeni bir kriptolu program kullandıkları da belirlenmişti.

Şüphelilerin, örgütü ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edilmişti.

Daha önce hakkında yakalama kararı bulunan, örgütün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K. Bornova'da saklandığı evden kaçmak isterken gözaltına alınmıştı. (AA)

FETÖ operasyonları

FETÖ haberleri

fetö

15 temmuz

bylock