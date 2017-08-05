Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Diyanet'in FETÖ ile mücadele konusunda bazı eksikliklerinin olduğunu belirterek, "Defalarca bu ikazı yaptık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok ama çok geç kalmıştır" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"KİMİLERİNİN AKSİNE YENİ NESİLDEN ÜMİTLİYİM"

Çeşitli platformlarda kimilerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum. Ben ise tam tersine yeni nesilden, yani sizlerden ümitliyim. Onlar gibi ümitsizliğim yok. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Tarihini, kültürünü, medeniyetini bilen, kendini her alanda en iyi şekilde yetiştiren bir neslin geldiğine inanıyorum, bu nesli karşımda görüyorum. İnşallah sizler ülkemizi ve milletimizi bugün bulunduğu yerden çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Bunun için Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını biz sizlere emanet ettik. Biz göremeyeceğiz ama siz inşallah o günleri görecek ve yaşayacaksınız.

"ÜSTÜNLÜK KÜRTLÜK VE TÜRKLÜK'TE DEĞİL"

7 Haziran seçimlerinde biraz başarı gördüler, hemen ardından sokaklara çağırdılar ve 53 kişinin ölümüne neden oldular. Hani siz Kürtlerin temsilcisiydiniz? Nasıl iş bu? Şu anda bizim hükümetimizde, partimizde Kürt kardeşlerim var. Az önce size hitap eden Bekir Bozdağ Bey Kürttür. Aynı şekilde Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek Bey Kürttür. Benim genel başkan yardımcım Mehdi Eker Bey Kürttür. Bizim böyle bir derdimiz yok. Üstünlük Kürtlük ile Türklük ile değil, kim Allah'a daha yakın ise o üstündür.

"BUNLAR ALÇAK, BUNLARDA İNSANA SAYGI YOK"

Bölücü örgütün çocuklarımıza ve gençlerimize vadedebileceği hiçbir gelecek yoktur. Yasinimizi nasıl şehit ettiler biliyorsunuz. Yasinimiz 15 yaşındaydı, Diyarbakır'da kurban eti dağıtıyordu, ne yaptılar? Kaçıncı kattan attılar biliyorsunuz. Şehit ettiler, ondan sonra araçla üzerinden geçtiler. Bunlar alçak, bunlarda insana saygı yok, bunlar haysiyetsiz. Bunların insana saygıyı bir kenara koyun, bunlarda merhamet, bu tür duygu yok. Tam tersine terör örgütü hayallerimizi çalarak, hayatlarımızı karartarak en büyük kötülüğü yavrularımıza yaptı. Örgütün eylemlerinde öncelikle okulları, yurtları, öğretmenleri hedef almasının sebebi budur.

"VAAZ KÜRSÜSÜNDEN TERÖRİST ÇIKMAZ"

Örgütün amacının, bölgedeki çocuklarımızı hem okuldan hem camiden kopartarak kendi sapkın ideolojilerinin kulu, kölesi, robotu yapmak olduğu açıktır. Niye? Çünkü biliyorlar ki camiden, mescitten, o minberlerden, o mihraptan, o vaaz kürsüsünden terör ve terörist çıkmaz.

"DİYANETİN BU KONUDA ÇOK EKSİĞİ VAR"

İmam Hatip'e tahammül edemediler. Farklı bir nesil gelir endişesi taşıdılar. Sırf bunun için eğitim sistemi alt üst edildi. Diğer liselerin mezunlarına sözüm yok. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ işte bu zaafı kullanarak memleketimizin başına bela oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok eksiği var. Defalarca bu ikazı yaptık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok ama çok geç kalmıştır.

"BUNLARDA YALAN DOLAN ÇOK, TAKİYE ÇOK"

Şu anda yargı sürecinde ne yalanlar söylüyorlar. 'Ben o değilim' diyor. Görüntüler ortada... Çünkü bunlarda yalan meşrudur. Takiye ise takiye de var. Bunlarda yalan dolan çok. Ümmeti böyle parçaladılar. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki daha erken yanacak inşallah.

"İSTİSMAR ARAÇLARINI ELLERİNDEN ALACAĞIZ"

Aynı şekilde DEAŞ... Onlarla da çok ciddi mücadelemiz var. İçeride ve dışarıda. PKK ile aynı şekilde, PYD ile aynı şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz bu can bu bedende olduğu sürece... Aynı örgütlerin istismar araçlarını da ellerinden almamız şart.