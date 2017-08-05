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TSK, PYD hedeflerini bombaladı

Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan terör örgütü PYD, Mare kasabasındaki yerleşim yerlerine havan topu ve roket ile saldırı düzenledi. 3 kişinin yaralandığı saldırı sonrası TSK, fırtına obüsleri ve topçu birlikleriyle PYD hedeflerini bombaladı

06 Ağustos 2017 Pazar, 01:53:54 Güncelleme: 01:58:32

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından yerleşim yerine düzenlenen ve sivillerin hedef alındığı havanlı saldırıda, aralarında çocuklarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nurcan İnal'ın haberine göre, yaralılar Azez'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan terör örgütü PYD ile ÖSO arasında Mare çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi. PYD'nin Mare'ye havanlı saldırısı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kilis sınır hattında bulunan fırtına obüsleri ve topçu birlikleri ile terör örgütü PYD hedeflerini bombaladı. Top atışları, Kilis kent merkezinden de duyuldu.

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