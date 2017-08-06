ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Çağlayan değil, damlayan şelaleler kenti

06 Ağustos 2017 Pazar, 06:00:45

  • 1 Çağlayan değil, damlayan şelaleler kenti
    1 | 15

    HABERTÜRK dün, “Pompalı suyla Düden” başlığıyla Antalya’nın doğa harikası Düden Şelalesi’nin kuruduğunu manşetine taşımıştı. 

  • 2 Çağlayan değil, damlayan şelaleler kenti
    2 | 15

    Ses getiren haberden sonra bugün de “şelaleler kenti” Antalya’da kuruyan diğer şelale ve gölleri gündeme getiriyor. 

     

  • 3 Çağlayan değil, damlayan şelaleler kenti
    3 | 15

    30 ŞELALEDEN BİRKAÇI KALDI 

    Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuruyan Düden Şelalesi’ni devridaim yöntemiyle yapay bir şelaleye dönüştürdü. Düden’e taşıma suyla “çare” bulunmuş olabilir ancak Antalya’da kuruyan 20’nin üzerinde şelale daha var.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Çağlayan değil, damlayan şelaleler kenti
    4 | 15

    Bunlardan biri de Kurşunlu Şelalesi. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Düden ve Kurşunlu şelalerinin suyunun çekilmesi, acı bir gerçeği hatırlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün raporuna göre Antalya’da 52 yılda 20’nin üzerinde şelale kurudu. 

  • 5 Çağlayan değil, damlayan şelaleler kenti
    5 | 15

    Geçen yıl hazırlanan “Çevre Durum Raporu”na göre, 1965’lerde falezlerden denize dökülen 30 şelaleden sadece birkaçı kaldı. 60 yıl önce “şelaleler şehri” olarak bilinen kentte, geriye kalan birkaç şelale de çağlamıyor, adeta damlıyor. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000