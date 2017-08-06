Çağlayan değil, damlayan şelaleler kenti

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Bunlardan biri de Kurşunlu Şelalesi. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Düden ve Kurşunlu şelalerinin suyunun çekilmesi, acı bir gerçeği hatırlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün raporuna göre Antalya’da 52 yılda 20’nin üzerinde şelale kurudu.