Çağlayan değil, damlayan şelaleler kenti

Ses getiren haberden sonra bugün de “şelaleler kenti” Antalya’da kuruyan diğer şelale ve gölleri gündeme getiriyor.
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30 ŞELALEDEN BİRKAÇI KALDI
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuruyan Düden Şelalesi’ni devridaim yöntemiyle yapay bir şelaleye dönüştürdü. Düden’e taşıma suyla “çare” bulunmuş olabilir ancak Antalya’da kuruyan 20’nin üzerinde şelale daha var.
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Bunlardan biri de Kurşunlu Şelalesi. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Düden ve Kurşunlu şelalerinin suyunun çekilmesi, acı bir gerçeği hatırlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün raporuna göre Antalya’da 52 yılda 20’nin üzerinde şelale kurudu.
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Geçen yıl hazırlanan “Çevre Durum Raporu”na göre, 1965’lerde falezlerden denize dökülen 30 şelaleden sadece birkaçı kaldı. 60 yıl önce “şelaleler şehri” olarak bilinen kentte, geriye kalan birkaç şelale de çağlamıyor, adeta damlıyor.
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36 GÖL TAMAMEN KURUDU
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de son 50 yılda 36 göl tamamen kurudu. Konya Karapınar’da bulunan Meke Gölü, son 1 yıl içinde tamamen kurudu. Tahribata maruz kalan göllerden biri olan Burdur Gölü de yok olma tehlikesi altında.
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Havzasında 30 baraj ve göletin yanı sıra yüzlerce sondaj kuyusu var. Bu şartlar sürerse 20 yıl içinde bataklığa dönüşebilir. Aksaray Eşmekaya Gölü, yeraltı suyunun yanlış kullanımı nedeniyle kuruyan yerlerden.
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Konya ve Karaman sınırı içinde kalan Hotamış Gölü, Kırşehir’deki Seyfe Gölü de yanlış sulama kurbanı. Ege’nin en büyük gölü Bafa Gölü’nü, aşırı kirlilik bitirme noktasına getirdi. Balıkesir Manyas Kuş Cenneti de kirlenen tatlı su kaynaklarından biri.
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350 kilometrelik Akşehir Gölü, kuraklık nedeniyle neredeyse yarı yarıya küçüldü. O kadar küçüldü ki artık flamingolar da tercih etmiyor, başka alanlara göçüyor.
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ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI
KURUMA tehlikesiyle karşı karşıya kalan şelalelerden biri de Antalya’nın diğer bir doğa harikası Kurşunlu Şelalesi.
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Milli Park sınırları içinde yer alan şelalenin eski halinden eser kalmadı. Son yıllarda yağışlarda yaşanan azalma ve mahallelerde açılan 3 bin kaçak sondaj kuyusu nedeniyle Kurşunlu’ya su gitmez oldu.
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Düden ve Kurşunlu’nun “damlayan” hali, ziyaretçi sayısını da yüzde 50 düşürdü. Düden Şelalesi’nde işletmecilik yapan Ahmet Taşkın, “Eskiden gişelerde kuyruk olurdu, bu yıl hiç öyle bir yoğunluk görmedik” dedi.