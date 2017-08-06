Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul'da bugün uygulanacak olan planlı elektrik kesintisi listesini yayımladı. BEDAŞ'ın yayınladığı listeye göre, bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

BEDAŞ tarafından yayımlanan listeye göre planı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 6 Ağustos Pazar günü elektrik kesintileri programı;

AKŞEMSEDDİN Mh., 297. Sk., 216. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 219. Sk., 218. Sk., 217. Sk., 301. Sk., 213. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MEHMET AKİF Mh., 1.TOLGA Sk., AKATLAR Sk., AKYEL Sk., 1.AŞIK VEYSEL Cd., 1.ATMACA Sk., BABİL Sk., KAFKAS Sk., 3.KARTAL Sk., 1.MİMAR SİNAN Cd., MİMARBAŞI Sk., OKAN Sk., OSMANCIK Sk., 1.SEMBOL Sk., 1.SÜLÜN Sk., 1.UZAY Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HALİDE EDİP ADIVAR Mh., AKAR Cd., BALCI Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., KARAYİĞİT Sk., KESTANELİK Sk., KUTLUBEY Sk., MELİKŞAH Sk., TANYOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SAYALAR Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında HALLAÇLI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1538. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HADIMKÖY Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., FATİH SULTAN MEHMET Cd., SAİME Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., YASSIÖREN Mh., MÜHENDİS Sk., HADIMKÖY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MEHMET AKİF Mh., 2.TOLGA Sk., ASURLAR Sk., 1.AŞIK VEYSEL Cd., 1.ATMACA Sk., EMRE Sk., HAZAR Sk., 3.İNÖNÜ Cd., 3.KARTAL Sk., KEMALPAŞA Cd., MİMARBAŞI Sk., OKAN Sk., ONUR Sk., PİRİ REİS Sk., 1.SERHAT Sk., ŞAİR AHMET Sk., URLA Sk., 1.YENİCE Sk., ZEYTİN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADNAN KAHVECİ Mh., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 08:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖMERLİ Mh., YAMAÇ Sk., TERME Sk., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., BORAHAN Sk., YİĞİTER Sk., MEZARLIK Sk., PORSUK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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