Kastamonu-Çankırı karayolu Beşdeğirmenler mevkisinde Hakan Küçük idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çaya uçtu.

İHA'nın haberine göre; taklalar atan otomobilde sürücü Hakan Küçük ile araçta bulunan babası Reşit Küçük ve anneannesi Nebiye Karavelioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Safiye Karavelioğlu (43), Sakine Küçük (51) ile S.K. (9) ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Can pazarının yaşandığı kazada hayatını kaybedenler cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonrası emniyet güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, çekiciyle çaydan çıkartılan otomobil otoparka çekildi.

SÖZLENMEK İÇİN KASTAMONU'YA GİDİYORDU

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hakan Küçük'ün Silopi'de görev yaptığı, sözlenmek için Kastamonu'ya geldiği öğrenildi.

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