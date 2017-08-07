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Tunceli'de çatışma:3 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde Jandarma Özel Harekat Timleri ile yaşanan çatışmada ikisi kadın 3 terörist öldürüldü

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 07:05:05 Güncelleme: 07:05:40 İHA

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'mızca Pülümür İlçemiz Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii bölgesinde icra edilen operasyonda iki bayan, bir erkek olmak üzere toplam 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak elegeçirilmiştir"denildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden çıkan silahların birinin M 16, ikisinin ise kalaşnikof olduğu ve yüklü miktarda mühimmat çıktığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği öğrenildi.

 

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