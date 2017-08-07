Veliefendi Hipodromu'nda operasyon

Veliefendi Hipodromu'nda, çok sayıda polis ekibinin katılımıyla operasyon gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bazı şubeler ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Veliefendi Hipodromu'na geldi. Bazı ekipler hipodrom çevresinde güvenlik önlemi alırken, bazıları da hipodrom kompleksine girdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığına göre polisler içeriye girdi ve hipodromun kapıları kapatıldı. Operasyonun içeriğiyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterinin de destek verdiği operasyon sürüyor.

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