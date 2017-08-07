İHA'nın haberine göre, olay, geçen cuma günü merkez Osmangazi'ye bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ta 5 yıllık şoför olan Metin Aysan (50) 92 numaralı Beşevler-Terminal seferini yapmak için otobüsle yola çıktı.

ŞOFÖRE 3 KİŞİ SALDIRDI

Nilüfer'de Kara Fatma durağından 8 tane yolcu alan Aysan, vatandaşa 3 kişilik eksik bastığını söyledi. Bunun üzerine yolcu, şoföre hakaret ve tehditler etmeye başladı. Yolcunun sakinleşmemesi üzerine yakınları 2 durak sonra indi. Daha sonra Mihraplı Camii durağına yanaşan Aysan'a ne olduğunu anlamadan 3 kişi saldırdı. Şahıslar tarafından bir süre darp edilen şoför, şikayetçi oldu. O anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin şoförü tekme tokat darp ettiği görülüyor. Otobüsteki yolcuların ise paniklediği ve şüphelileri uyardıkları duyuluyor.

5 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Şoför Metin Aysan, "Şikayetçi olacağım. 5 gün iş göremez raporu aldım. Bugün de karakola ve Adli Tıp Kurumu'na gideceğim. 7 tane kart okutması gerekiyordu. 3 tane eksik okuttu. Bizim hayati tehlikemiz var. Orada bıçak ve tornavida saplayabilirdi. Otobüslere koruma istiyoruz" dedi.

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