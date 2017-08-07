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Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuk babasının otomobili ile kaza yaptı

Tekirdağ'da 14 yaşındaki çocuğun ailesinden izinsiz aldığı otomobil ile yaptığı kazada 1 kişi yaralandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:23:55 Güncelleme: 15:29:40 DHA

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde, 14 yaşındaki H.A., babasından izinsiz aldığı otomobil ile hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza, Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. babasına ait otomobili evden izinsiz alarak gezmeye çıktı. Eski Tekirdağ Caddesi üzerine gelen H.A., Dörtyol üzerinde Haldun Çetin yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Araç içinde yolcu olarak bulunan Erim Şen yaralandı. Yaralı Şen, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan sonra ise olay yerinden kaçan sürücü H.A., babası tarafından olay yerine getirildi. Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

 

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