Antalya’daki vahşi olay 17 Temmuz’da Kepez İlçesi Ünsal Mahallesi’nde meydana gelmişti. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre E.K. (39), kullandığı hafif ticari aracı, önce köpeğin birinin üzerine sürüyor, ardından başka bir köpeği ezerek kaçıyor. Görüntülerde diğer sokak köpeklerinin havlayarak ezilen köpeğin başında toplandıkları görülüyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Orhan, 07 JN 433 plakalı aracın sürücüsünden şikâyetçi oldu. Plakadan ulaşılan İ.T., aracın kendisine ait olmadığını o tarihte başka bir yerde bulunduğunu söyledi. Görüntülerin tekrar incelenmesinin ardından plakanın 07 JH 433 olduğu belirlendi. Bunun üzerine aracın sürücüsü E.K. gözaltına alındı.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre köpeği kasıtlı olarak ezmediğini öne süren E.K. “Ünsal Mahallesi’nde seyir halinde iken yolun sağında bulunan köpekler aracıma koşarak havladı. Köpeklerden birinin ayağının üzerinden geçtiğimi zannettim. Yaklaşık 50 metre ileride durdum. Olay yerinde 5-6 tane köpek vardı ve tekrar geri dönemedim” dedi. Hakkında 5199 sayılı ‘Hayvan Haklarını Koruma Kanunu’ ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapılan E.K. 300 TL para cezası ödedikten sonra serbest bırakıldı. Lise mezunu ve evli olan E.K.’nın işçi olarak bir şirkette çalıştığı öğrenildi. E.K., “İstenmeyen bir olaydı. Vicdan azabım bana yeter. Çoluk çocuğumun yüzüne bakamaz oldum”dedi.

3 YILDIR MECLİS’TE

3 yıldır Meclis’te bekleyen 5199 sayılı ‘Hayvan Haklarını Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kabul edilirse, hayvanları kasten öldürene 4 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası verilecek. Ceza işkence ile öldürme halinde yarı oranında artırılacak. Eski CHP Milletvekili Melda Onur, yasanın petshopların baskısı nedeniyle değiştirilemediğini öne sürerek, “Bu gibi insanlar sadece hayvanlar için değil insanlar için de tehlikeli. Bu yasanın sorumluluğu Veysel Eroğlu’ndadır. Yasa değiştirilemiyorsa bile bir sürü torba yasa çıkıyor, sadece cezai kısımları bu torba yasalardan birisine dahil edilebilir” dedi. Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Orhan “Muhtemelen 3 ay sonra davası olacak. Hayvanı öldürdüğüyle kalacak. Öncelikle yasanın değişmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘CAN OLARAK GÖRÜLMÜYOR’

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir ise sahipli hayvanlarda konunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151’inci maddesine göre mala zarar verme kapsamında değerlendirildiğini belirterek “Kanun sadece sahipli hayvanın öldürülmesi ya da yaralanmasını suç olarak değerlendiriyor. Hayvan mal olarak kabul ediliyor. Bu kabul edilemez çağdışı anlayışın cezai karşılığı 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da karşılığında para cezası. Sokak hayvanı bir can olarak dahi görülmüyor. Haberdeki konuda bu kabahat olarak geçiyor ve çok komik para cezaları veriliyor. Bu kanunda yapılan değişikliğin 3-4 yıldır bekliyor olması kabul edilecek bir şey değil” diye konuştu.

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir