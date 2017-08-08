Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında özel harekat polisi, 26 yaşındaki Burak Sancar öldü, 13 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, Erzurum- Bayburt karayolunuun 16'ncı kilometresindeki Kop Dağı geçidinde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Trabzon'dan Erzurum'a gitmek üzere yola çıkan Özel Harekat Polisi Burak Sancar yönetimindeki otomobil ile Diyarbakır'dan Giresun'a fındık işçisi taşıyan Ercan Çiçek yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sırasında otomobilde sıkışan Trabzonlu Özel Harekat Polisi Burak Sancar kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ölen Polis Burak Sancar'ın cenazesi, İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkaralırak Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada fındık işçilerini taşıyan minibüste ise 13 kişi hafif yaralandı. Yaralanlar Aşkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.