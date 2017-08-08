Merkez Şehitkamil ilçesinin Hürriyet Mahallesi Pide Caddesi'nde, 4 kişinin bulunduğu bir otomobilden başka bir araca uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Bu sırada eşi ve çocuklarıyla bir marketin önünde motosikletine binmekte olan Mehmet Kızılırmak (32), yaralandı.





Kızılırmak'ın eşi, çocuklarının birini alarak bir markete sığındı, kendisi ise diğer çocuğunu kucağına alarak motosiklet ile kaldırım arasına yatarak korunmaya çalıştı.

Saklanmaya çalışırken kafasını marketin merdivenine de çarpan Kızılırmak, ağır yaralı olarak çevredekiler tarafından otomobille Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kızılırmak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda camlarına saçma isabet eden caddedeki bazı iş yerleri de hasar gördü.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan her iki araçtaki kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



