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Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi

Yaralı işçiler ambulans ve çeşitli araçlarla hastanelere kaldırıldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:49:46 Güncelleme: 10:55:15 İHA

Düzce'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada 2'si ağır, 18 işçi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Düzce'nin Beyköy beldesinden Güven köyü istikametine gitmekte olan Murat Y. idaresindeki plakasız traktör, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrasında Beyköy yolu Güven köyü kavşağında direğe çarparak devrildi. Traktörün römorkunda bulunan ve fındık toplamaya giden 2'si ağır, 18 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulans ve çeşitli araçlarla hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'dan Düzce'ye fındık toplamak için gelen işçilerden; Mahmut Ö., Yaşar E., Berfin Y., Kezban Ö., Çimen T., Güneş Ö., Medine Ö., Sebiha B., Sultan Y., Murat Y., Hüseyin Y., Mehmet Y., İslam Y., Elif B., Yunus Y. ve ismi belirlenemeyen bir işçi kazayı hafif yaralarla atlatırken, Mustafa T. ve Piroz Y. isimli işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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