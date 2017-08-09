Antalya'da daha önce uyuşturucu ticaretinden sabıkası bulunan 75 yaşındaki Zehra G., bu kez üniversite öğrencisi torunuyla birlikte yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın aktardığı bilgilere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki 3 mahallede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Düzenlenen 5 ayrı operasyonda 2 kilo esrar, 600 gram eroin, bir miktar ecstasy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen yaklaşık 30 bin lira para ele geçirildi.



NİNE TORUN YAKALANDI

Operasyonlarda 3'ü kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 75 yaşındaki Zehra G. ile 20 yaşında üniversite öğrencisi torunu Rukiye E.'nin de bulunması dikkat çekti. Zehra G.'nin daha önce de uyuşturucu ticaretinden sabıkası olduğu kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Burak Y.'nin, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu ve üniversite öğrencilerine daha kolay uyuşturucu satmak için üniversiteye yakın bir mahallede ev kiraladığı öne sürüldü.



MERDİVENLERİ ÇIKMAKTA ZORLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından adliyeye sevk edildi. Kadın polislerin arasında yürüyen Zehra G., adliyenin merdivenlerini çıkmakta zorlandı.