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İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? (9 Ağustos 2017)

İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ, web sitesi üzerinden İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:18:07 Güncelleme: 16:19:51

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintileri listesini yayımladı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ'nin internet sitesi üzerinden paylaşılan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi işlemi uygulanacak. İşte İstanbul'daki su kesintileri;

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 9.8.2017 - 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Akçaburgaz Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 9.8.2017 - 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüp
Etkilenen Mahalleler : Işıklar Mah,Odayeri Mah,Akpınar Mah,Ağaçlı Mah
Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 9.8.2017 - 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 9.8.2017 - 14:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kavakpınar Mah
Açıklama : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 9.8.2017 - 07:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2017 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah,Aydıntepe Mah
Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 9.8.2017 - 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Akalan Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 9.8.2017 - 12:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Valide I Atik Mah,Murat Reis Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 9.8.2017 - 13:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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