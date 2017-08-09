İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintileri listesini yayımladı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
İSKİ'nin internet sitesi üzerinden paylaşılan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi işlemi uygulanacak. İşte İstanbul'daki su kesintileri;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Havaalanı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|9.8.2017 - 09:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmangazi Mah,Akçaburgaz Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|9.8.2017 - 09:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüp
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Işıklar Mah,Odayeri Mah,Akpınar Mah,Ağaçlı Mah
|Açıklama
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|9.8.2017 - 11:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fındıklı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|9.8.2017 - 14:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavakpınar Mah
|Açıklama
|:
|800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|9.8.2017 - 07:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2017 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İçmeler Mah,Aydıntepe Mah
|Açıklama
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|9.8.2017 - 11:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akalan Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|9.8.2017 - 12:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Valide I Atik Mah,Murat Reis Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|9.8.2017 - 13:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2017 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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