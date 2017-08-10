Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ üyesi olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar sürüyor. İşte FETÖ ile bağlantısı olan veya örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlarda 10 Ağustos 2017 Perşembe günlüğü...

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FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASINA OPERASYON: 35 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. (AA)