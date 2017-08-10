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FETÖ operasyonlarında 10 Ağustos günlüğü! İşte 10 Ağustos 2017 FETÖ operasyonları!

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (10 Ağustos 2017)

Yurt genelinde FETÖ operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. İşte 10 Ağustos 2017 Perşembe günü FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar listesi...

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:01:21 Güncelleme: 09:03:36

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ üyesi olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar sürüyor. İşte FETÖ ile bağlantısı olan veya örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlarda 10 Ağustos 2017 Perşembe günlüğü...

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASINA OPERASYON: 35 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. (AA)

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