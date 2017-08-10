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Gaziantep'te çöken istinat duvarının altında kalan 3 işçi kurtarıldı

Göçük altında kalan Suriye uyruklu 3 işçi ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:35:36 Güncelleme: 15:44:29 AA

Gaziantep'te çöken istinat duvarının enkazında kalan Suriye uyruklu 3 işçi kurtarıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki kolejin bahçesinde inşaatı süren istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Göçük altında kalan Suriye uyruklu İbrahim Elali, Zekeriya Ubent ve bir işçi, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Ubent'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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