CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi.

D-100 karayolu Kaynaşlı girişinde partililer ve çocuklar tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, üç ay önce felç geçiren partisinin Kaynaşlı İlçe Başkanı Mehmet Çakal'ı, Darıyeri Hasanbey Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından kent merkezindeki bir restoranda öğle yemeği yedi.

Yemek sonrası Kılıçdaroğlu, basına kapalı toplantıda iş adamları ve esnafla bir araya geldi.