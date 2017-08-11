İstanbul’da Fatih Çapa Emek Sokak’ta önceki gün sabaha karşı 04.00 sıralarında yangın çıkan bir eve müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Araştırmada, evin hasar görmeyen bir odasında binlerce kutu ilaç olduğu fark edildi. Çapa, Cerrahpaşa ve Haseki hastanelerine çok yakın bir bölgede olan evde inceleme yapan İstanbul Güven Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 bin kutu kanser ilacına el koydu. İlaçların piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu bildirildi. Evin sahibi olan Dr. M.B. gözaltına alındı.

REÇETE İLE ALINMIŞ

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre 3 bin kutu kanser ilacın bir kısmının kullanım tarihinin geçmiş olduğu, bir kısmının karekodunun silindiği belirlendi. Polis, kanser ilaçlarının gerçek kişilere reçete ile yazıldığını ancak hastalara verilmediğini tespit etti. İlaçların yüksek fiyata başkalarına satıldığı ya da yurtdışına gönderilip gönderilmediği ihtimali de araştırılıyor.

Görgü tanıkları, evde bulunan bir kişinin yangın çıktıktan sonra kaçtığını söyledi. Habertürk’ün ulaştığı mahalle sakinleri, yangın çıkan eve gelen kişilerin ellerinde ilaç poşetleri gördüklerini, ağır hasta bir kişinin bulunduğunu düşündüklerini ifade etti. Mahalleli, aynı kişilerin başka evlere de ilaç poşetleriyle geldiklerini öne sürdü. Kanser ilaçları üzerinden milyonluk vurgun yapan bir çete olabileceğini değerlendiren polis, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

2 OPERASYON YAPILDI

2016 yılı mart ayında Fatih’te düzenlenen operasyonda, 2 bin kanser ve insülün hastası adına reçete yazılarak SGK’dan alınan 6 bin 550 adet ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon 750 bin TL olan ilaçları Suriye’ye götürmeye çalışan Suriyeli uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 2016’nın mayıs ayındaki operasyon ise İstanbul ve 32 ayrı ilde yapıldı. Aralarında profesörler, doktorlar ve eczacıların da bulunduğu 100’ü aşkın kişi gözaltına alındı. Zanlıların, kanser, psikoteknik ve organ nakli gibi pahalı ilaçlar için sahte reçeteler düzenleyerek piyasaya sattıkları ve SGK’yı milyonlarca TL dolandırdığı belirlendi.