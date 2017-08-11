Aydın’ın Söke İlçesi’nde “Entel Köy” olarak da anılan, “Balalayka”, “Entel Köy Efe Köye Karşı”, “Pinokyo” gibi filmlerin birçok sahnesine ev sahipliği yapan eski Rum köyü Doğanbey, 1994’te kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı, 2 yıl önce köy statüsünden mahalle statüsüne geçince bölge imara açıldı.

Tapusu olan evlere restorasyon izni veren bu karar aynı zamanda, imara açılan Doğanbey’de tarihi dokuya uygun olmadığı öne sürülen yapıları da gündeme getirdi. Doğanbey’de o yapılardan biri, uzun zamandır köyün gündemini meşgul ediyor. Köyün 15 sakini, 2 ay önce köydeki bir konut inşaatının durdurulması için Söke Belediyesi ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. Köylülerin trene benzettiği inşaatın yapımı durduruldu.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Doğanbey’den ismini vermeyen bir kişi, evin giriş katının imar planına uygun olmayan şekilde 3 metreye kadar yükseldiğini öne sürdü. Şikâyet edilen inşaatın yapımı durduruldu. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, inşaatı şikâyet eden mülk sahibi köylülerin de evlerini ölçtü. Anıtlar Kurulu’nun bu köylülere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

O İNŞAAT YIKILMAYACAK

Doğanbey Köyü’nün muhtarı köyde imar planına uygun yapı olmadığını iddia ederken, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Yılmaz da HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada aksini söyledi:

“O ev (şikâyet edilen inşaat) değil, yoldan geçen, yan parsele tecavüz eden yapılar yıkılacak. Doğanbey Köyü’nden 15 kişinin imzaladığı şikâyet dilekçesi üzerine bu evin inşaatı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü Kurumu kararıyla, itirazların incelenmesi, iddiaların doğru olup olmadığının araştırılması için durduruldu. 2 aylık süreçte kurum gereken incelemeyi yaptı, evin penceresi ve çatısı değiştirildi, proje gereği bazı tadilatlar yapıldı. Evin yüksekliği imar planına göre 5 metre olarak belirlendi.

KÖYDEKİ EVLER İNCELENİYOR

Doğanbey Köyü’ndeki problemler 2 yıl önce imar planı ile birlikte başladı. Bir şikâyet mekanizması başladı gidiyor. Söz konusu ev inşaatı kaçak yapı değil, Söke Belediyesi, Anıtlar Kurulu defaatle incelenmiş. Yasaya ve plana uygun olduğu anlaşılmış. Yıkılma durumu yok. Şikâyetler nedeniyle Anıtlar Kurulu yeni bir karar aldı. Kurul, Söke Belediyesi’nden Doğanbey’de kadastro çalışması yapılmasını istedi. Şimdi köydeki evlerin yasal durumuyla ilgili bir rapor hazırlanıyor.”

Habertürk’ün konuyla ilgili görüşmeye çalıştığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Söke Belediyesi yetkilileri ise açıklama yapmadı.