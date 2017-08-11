Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen e-Kayıt sistemi sayesinde üniversiteye kayıt yaptıracak olan adayların internet üzerinden işlemlerini kısa sürede yapması sağlanıyor. Peki internetten üniversite kaydı nasıl yapılır? e-Kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR? İNTERNETTEN ÜNİVERSİTE KAYDI!

Öğrenci ve velilerin üniversite kaydı esnasında yaşadığı zorlukları aşması için ve kayıt döneminde oluşan giderlerini azaltmak için YÖK tarafından kullanıma sunulan e-Kayıt sisteminden, geçen yıl 407 bin 946 öğrenci yararlandı.

Bu yıl da e-Kayıt sistemi, 110 devlet üniversitesindeki 11 bin 851 programda ve 16 vakıf üniversitesindeki 2 bin 80 programda uygulanacak.

İnternet üzerinden üniversite kaydı yaptırmak isteyen adayların ilk olarak e-Devlet sistemine www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yapması gerekmektedir. Ardından arama bölümüne "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversite E-Kayıt" yazması gerekmektedir.

Ardından açılan pencerede listelenen üniversitelerden hangisine kayıt yaptırılmak isteniyorsa, kayıt yaptırılabilir. Güncel olarak elektronik kayıt işlemi yapılabilecek üniversiteler;

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

OKAN ÜNİVERSİTESİ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ

TED ÜNİVERSİTESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

E-KAYIT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu hizmeti sadece sistemi destekleyen üniversitelere kayıt yapmak için Sistemi destekleyen üniversitelerin listesini hizmetin başlangıç ekranında görebilirsiniz.

Elektronik kayıt işlemini tamamladıktan sonra yerleşilen üniversitenin İnternet sayfasındaki duyurular takip edilmelidir.

Bu hizmeti kullanarak aldığınız belgelerin resmi geçerliliği vardır. Üzerlerindeki barkod numarası sayesinde, teslim ettiğiniz kurumlar tarafından belgenin doğruluğu sorgulanıp teyit edilebilir.

YÖK E-KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

E-KAYIT İÇİN SAHİP OLUNMASI GEREKENLER

Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz. e-Devlet Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız.

Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Kapısı’nda kayıtlı iletişim bilgilerinizin doğrulanmış olması gerekmektedir.

Oluşturulan belgeleri görüntüleyebilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader veya PDF dosyalarını görüntüleme özelliği olan başka bir uygulama kurulu olmadır.

E- KAYIT'TA VERGİ, HARÇ VE İŞLEM ÜCRETİ VAR MI?

e-Kayıt sistemini kullanan öğrencilerden herhangi bir vergi, ek ücret veya harç alınmamaktadır. e-Kayıt sistemi YÖK tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır.

Öğrenciler herhangi bir bedel ödemeden e-Devlet üzerinden e-Kayıt yapabilmektedir.

E-KAYIT SİSTEMİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

YÖK'ün, Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında ilk olarak 2014-2015 eğitim öğretim döneminde 32 devlet üniversitesinde başlattığı e-kayıt sistemi, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde devlete ait tüm yükseköğretim kurumlarında uygulamaya geçirilmişti.

Geçen yıl elektronik kayda 108 devlet ve 9 vakıf üniversitesi dahil olurken, bu yıl 110 devlet üniversitesindeki 11 bin 851 program ile 16 vakıf üniversitesindeki 2 bin 80 program için elektronik kayıt imkanı sağlanacak.

İsteyen adaylar, 14-18 Ağustos tarihlerinde üniversitelerine giderek şahsen kayıt da yaptırabilecek.

Öğrencilere ve ailelerine, yerleştirilen üniversiteye gitmeden kayıt olma imkanını sağlayan e-kayıt uygulaması, zaman ve paradan da tasarruf sağladı. Elektronik kayıt sistemini tercih eden öğrencilerin, üniversitelere giderek tekrar kayıt yaptırmasına gerek kalmadı. Böylece büyük oranda tasarruf sağlandı. Aynı zamanda kağıt israfı, sahtecilik ve bürokratik işlemler azaldı, üniversitelerin ve bu işlerle uğraşan memurların da iş yükü büyük ölçüde hafifledi.

GEÇEN SENE ADAYLARIN YÜZDE 68,8'İ E-KAYIT KULLANARAK KAYIT YAPTIRDI

Bu kapsamda, geçen yıl elektronik kayıt yaptırabilecek 592 bin 634 adaydan yüzde 68,8'ine karşılık gelen 407 bin 946'sı elektronik kayıt yaptırdı ve bu sayede 200 milyon lira tasarruf sağlandı. Elektronik kayıt yapabilecek öğrencilerin yüzde 70,6'sı devlet üniversitelerine, yüzde 18'i de vakıf üniversitelerine kayıtta elektronik sistemi seçti.

SİSTEME 16 VAKIF ÜNİVERSİTESİ DE DAHİL OLDU

Devlet üniversitelerine teknolojik açıdan "ayrıcalık" sağlayan e-kayıt uygulaması, bu yıl sisteme yeni dahil olan 7 vakıf üniversitesi ile birlikte toplam 16 vakıf üniversitesinde de uygulanacak.

Öğrencilerin vakıf üniversitelerine kayıt olmaları için kendileri için belirlenen eğitim ücretlerini e-kayıt öncesinde yatırmaları gerekecek. Üniversitenin sisteme eğitim ücretini yatıran öğrenciyi bildirmesinin ardından o öğrenci için e-kayıt sistemi aktif hale gelecek.

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