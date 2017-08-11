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Başsavcıdan "Suikast timi" sanıklarına ilişkin haberlere açıklama

Başsavcıdan "Suikast timi" sanıklarına ilişkin iddiaya açıklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, "Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanıkların duruşma salonuna halkın önünden geçirilmeyerek doğrudan salona alınmalarına ilişkin herhangi bir kararı bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:00:49 Güncelleme: 14:03:03 AA

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada yargılanan sanıkların halkın önünden geçirilmeyerek Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda doğrudan duruşma salonuna alındığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcı Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı duruşma salonunda devam eden duruşmalara sanıkların halkın önünden geçirilmeyerek Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda doğrudan duruşma salonuna alındığına ilişkin basın ve yayın organlarında bazı haberler yayınlandığını belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanıkların duruşma salonuna halkın önünden geçirilmeyerek doğrudan salona alınmalarına ilişkin herhangi bir kararı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur."

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