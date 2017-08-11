Binlerce öğrencinin merakla beklediği Açık Öğretim Fakültesi ( AÖF) kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi'nden resmi açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi, yeni kayıt yapacak olan öğrenciler için kayıt işlemleri takvimini yayımladı. Peki AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? İşte Açık Öğretim Fakültesi kayıtları tarihi!

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açık Öğretim Fakültesi'nde üniversite eğitimi görmek için kayıt yaptıracak olan adaylar için AÖF kayıt tarihi açıklandı. ÖSYM'nin belirlediği tarihler doğrultusunda öğrenciler AÖF kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), yeni kayıt yapacak olan öğrenciler için kayıt tarihini 21 Ağustos 2017 olarak duyurdu. Öğrenciler bu tarihten başlayarak 6 Ekim 2017 tarihine kadar kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

Öte yandan Anadolu Üniversitesi, yaptığı açıklama dahilinde ikinci üniversite, yatay geçiş, ek yerleştirme ve dikey geçiş için de kayıt takvimini duyurdu.

AÖF KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

AÖF tarafından yayımlanan bildiride, AÖF'e kayıt olmak için istenen belgeler de açıklandı. AÖF kaydına gidecek olan öğrencilerin aşağıdaki belgelere sahip olması gerekecek.

Lise diploması

Kimlik Fotokopisi

12 Adet vesikalık fotoğraf

Öğrenci katkı payının ödendiğine dair banka dekontu

AÖF ÖĞRENCİSİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Açıöğretim Fakültesi'nde öğrenci olabilmek için yerine getirilmesi gereken koşullar da duyuruldu. Buna göre aşağıdaki koşulları taşıyan öğrenciler, AÖF'e kabul edilebilecek.

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

Örgün öğretimde öğrenci olup açık öğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için İkinci Üniversite

Açık Öğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

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