Binlerce öğrencinin merakla beklediği Açık Öğretim Fakültesi ( AÖF) kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi'nden resmi açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi, yeni kayıt yapacak olan öğrenciler için kayıt işlemleri takvimini yayımladı. Peki AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? İşte Açık Öğretim Fakültesi kayıtları tarihi!
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Açık Öğretim Fakültesi'nde üniversite eğitimi görmek için kayıt yaptıracak olan adaylar için AÖF kayıt tarihi açıklandı. ÖSYM'nin belirlediği tarihler doğrultusunda öğrenciler AÖF kayıtlarını gerçekleştirebilecek.
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), yeni kayıt yapacak olan öğrenciler için kayıt tarihini 21 Ağustos 2017 olarak duyurdu. Öğrenciler bu tarihten başlayarak 6 Ekim 2017 tarihine kadar kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.
Öte yandan Anadolu Üniversitesi, yaptığı açıklama dahilinde ikinci üniversite, yatay geçiş, ek yerleştirme ve dikey geçiş için de kayıt takvimini duyurdu.
AÖF KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
AÖF tarafından yayımlanan bildiride, AÖF'e kayıt olmak için istenen belgeler de açıklandı. AÖF kaydına gidecek olan öğrencilerin aşağıdaki belgelere sahip olması gerekecek.
- Lise diploması
- Kimlik Fotokopisi
- 12 Adet vesikalık fotoğraf
- Öğrenci katkı payının ödendiğine dair banka dekontu
AÖF ÖĞRENCİSİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
Açıöğretim Fakültesi'nde öğrenci olabilmek için yerine getirilmesi gereken koşullar da duyuruldu. Buna göre aşağıdaki koşulları taşıyan öğrenciler, AÖF'e kabul edilebilecek.
- En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
- Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
- Örgün öğretimde öğrenci olup açık öğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
- Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için İkinci Üniversite
- Açık Öğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.
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