İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, göçmen tacirlerine bir darbe daha vurdu. Polis, Suriye ve İran uyruklu 19 göçmenin Almanya’ya gitmeye çalıştığı bilgisini edindi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; teknik ve fiziki takip sonucu göçmenlerin Suriye ve Türk uyruklu 4 insan kaçakçısıyla irtibat kurdukları belirlendi. 19 göçmen Edirne ve Yunanistan üzerinden Almanya’ya gitmek için çete üyeleriyle kişibaşı 5 bin dolardan anlaşma sağladı.

Takibi sürdüren polis, çete üyelerinin göçmenleri Edirne’ye götürmek için minibüs arayışına girdiğini tespit etti. Bir polis kendisini servis şoförü olarak tanıtarak çete üyeleri ile iletişime geçti. Ancak çete üyeleri tarafından kabul edilmedi.

Yeni bir taktik arayışına giren polis, kaçakçıların anlaştığı minibüse operasyon düzenledi. Göçmenleri Fatih Aksaray Küçük Langa Caddesi’nden almaya giden minibüs durduruldu ve şoförü gözaltına alındı. Onun yerine ise direksiyona sivil bir polis memuru oturdu. Almanya’ya gitme hayali kuran göçmenleri Küçük Langa Caddesi’nden alan minibüs Adnan Menderes Bulvarı üzerinden direkt İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçı- lıkla Mücadele Şubesi’ne girdi. Edirne’ye gitmeyi beklerken, yolculukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde biten aralarında kadınların da bulunduğu Suriye ve İran uyruklu 19 göçmen büyük şaşkınlık yaşadı. Göçmenler gözaltına alınırken, başarılı bir sevkıyat gerçekleştirdiklerini düşünen kaçakçılık çetesi üyeleri Türk uyruklu Adil T. ve Kazım T. ile Suriye uyruklu Aşti O. ve Hekar Casım M. yakalandı.