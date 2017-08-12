İstanbul Bakırköy’de, birbirleriyle bağlantılı iki ayrı masaj salonunda para karşılığında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği harekete geçti. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; araştırılan masaj salonlarının ruhsatsız olduğunun belirlenmesi üzerine, fuhuş zincirinin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını tespit etmek için mahkeme kararı ile teknik-takip başlatıldı. 3 aylık takiplerde 2 farklı masaj salonu ile ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren ayrıntılara göre, iki farklı masaj salonunu Sevgi K. İle Özlem K. yönetiyordu. Kaçak ve ruhsatsız açılan salonlar dışında, her iki patroniçenin ayrıca fuhuş evleri de vardı. Yurtdışından getirilen yabancı uyruklu kadınlar arasında güzel olanları masaj salonlarına, diğerlerini ise fuhuş evlerine gönderiyorlardı.

İNTERNETTEN SAHTE FOTOĞRAFLAR

İki kadının masaj salonları ve fuhuş evlerine müşteri bulmak için eskort sitelerine ilan verdikleri ve ilanlarda model veya güzel kadınların fotoğraflarını kullandıkları belirlendi. Yine aynı amaçla bastırılan kartvizitlerin de elden dağıtıldığı tespit edildi.

Patroniçelerden Sevgi K.’nın fuhuş takibi yöntemi ise dikkat çekti. Bakırköy’deki masaj salonunun girişine ve salona kamera sistemi kurdu. Bu sistemi Çatalca’daki evinde kurulan bilgisayarına bağlayarak, kameradan 24 saat ‘işleri’ izledi. Arayan müşterileri telefonla masaj salonuna yönlendiren Sevgi K., müşterinin verdiği paraya kadar her şeyi kameradan takip etti.

Birbirlerine kadınlar ve müşteriler gönderdiği belirlenen iki patroniçenin kullandıkları günlük evleri kiralayanın ise bir öğretmen olduğu ortaya çıktı. Bilgisayar öğretmeni olduğu belirlenen Yavuz E. de gözaltına alındı. 23 adrese düzenlenen operasyonun ardından Sevgi K., Özlem K. ve öğretmen Yavuz E.’nin aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.