Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" şeklindeki Facebook mesajı yürek dağladı.

ERZAK ÇALAN TERÖRİSTLERİ GÖRDÜ

DHA'nın haberine göre kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün, PKK'lı teröristleri girdikleri evden erzak çalarken görüp hemen güvenlik güçlerine haber verdiği ortaya çıktı. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle gelirken çıkan çatışmada terörist kurşunlarına hedef oldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Eren Bülbül'ün acı haberinin duyulmasının ardından Facebook hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı kısa sürede Twitter'da #ErenİyikiVarsın etiketiyle TT oldu.