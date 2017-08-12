PAEM sınav giriş belgesi yayımlandı!

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) 3. dönem komiser yardımcısı başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmış ve adaylar başvurularını tamamlayarak sınav giriş belgesi için bekleyişe geçmişti. PAEM, resmi olarak PAEM 3. dönem komiser yardımcısı sınav tarihini ve sınav giriş belgesini duyurdu. Peki 2017 PAEM sınavı ne zaman? İşte PAEM sınav giriş belgesi ve sınava dair detaylar...

PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı, internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda geçtiğimiz günlerde internet üzerinden ön başvuru yapan adaylar sınava katılması için gerekli olan sınav giriş belgesinin yayımlandığını bildirdi.

Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bağlantı üzerinden e-Devlet ile sisteme giriş yaparak PAEM sınav giriş belgesi edinebilecekler.

2017 3. DÖNEM PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

PAEM SINAVI VE MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Binlerce komiser yardımcısının merakla beklediği 3. Dönem PAEM Sınavı için resmi tarih de belli oldu. Buna göre, adaylar sınav ve mülakatlara 26 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında katılım sağlayacak.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, KPSS'ye katılım sağlayan adayların arasından lisans mezunu 200 kadın, 2 bin erkek komiser yardımcısı öğrenci alımı yapılacağı açıklanmıştı.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN DUYURU

''Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne lisans mezunu öğrenci alımları için 17 Temmuz 2017 - 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvuru işlemini tamamlayan kadın adaylardan; 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3 üncü bendinde “Ön başvuru alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulanmak üzere çağrılır” hükmü gereğince (2000) kadın aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılmıştır. Çağrılan en son kadın adayın KPSS P3 Puanı 74,81474’de kalmıştır.''

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