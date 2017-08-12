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Gürpınar, "Belediye ilaçlama ekipleri hem binayı hem de evin içerisini ilaçladı ancak bizlere bu böceği öldüren ilacın Türkiye'de olmadığını söylediler. Bizler de 35-50 TL arası olan ilaçlardan alıp, ilaçlıyoruz ancak çaresi olmuyor" dedi.