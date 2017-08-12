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Kayseri'de görülen Sarıkız örümceği uykusuz bırakıyor!

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:36:10 İHA

Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen 'sarı kız' ve 'sarı Ömer' lakaplı örümcek Kayseri'de de görüldü

  • 1 Kayseri'de görülen Sarıkız örümceği uykusuz bırakıyor!
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    İHA'nın haberine göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi 4355. Sokak'ta bulunan bir binanın 8. katında ikamet eden Eren Gürpınar isimli vatandaş, farklı günlerde balkondan ve pencereden girdiğini düşündüğü 'sarı kız' adlı 5 adet örümcek yakaladı.

  • 2 Kayseri'de görülen Sarıkız örümceği uykusuz bırakıyor!
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     Yakaladığı bir örümceği kavanoza koyan ve içerisine et parçaları atan Gürpınar, örümceğin eti yediği anı amatör kameralara kaydetti.

  • 3 Kayseri'de görülen Sarıkız örümceği uykusuz bırakıyor!
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    "İLAÇLIYORUZ ANCAK ÇARE OLMUYOR"

    Bu görüntüleri Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) gönderen ve yetkililer ile iletişime geçen Eren Gürpınar, daha sonra Kocasinan Belediyesi'nden yetkililerin evlerine geldiğini belirtti.

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  • 4 Kayseri'de görülen Sarıkız örümceği uykusuz bırakıyor!
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    Gürpınar,  "Belediye ilaçlama ekipleri hem binayı hem de evin içerisini ilaçladı ancak bizlere bu böceği öldüren ilacın Türkiye'de olmadığını söylediler. Bizler de 35-50 TL arası olan ilaçlardan alıp, ilaçlıyoruz ancak çaresi olmuyor" dedi.

  • 5 Kayseri'de görülen Sarıkız örümceği uykusuz bırakıyor!
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    "GÜNLERDİR UYUYAMIYORUZ"

    En son 2 gün önce öldürdüğünü, eşi ve kızı ile birlikte yaşadığı evde korkudan uyuyamadıklarını söyleyen Gürpınar, "Özellikle akşamları çok tedirgin oluyoruz.

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