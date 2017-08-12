Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ üyesi olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar sürüyor. İşte FETÖ ile bağlantısı olan veya örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlarda 12 Ağustos 2017 Cumartesi günlüğü...

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

FENERBAHÇE TV ESKİ HABER MÜDÜRÜ BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Fenerbahçe TV eski haber müdürüne ByLock gözaltısı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verilmişti. Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatıyla Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı'nın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli önceki gün gözaltına alınmıştı. 25 gazeteci ise adreslerinde bulunamamıştı. İstanbul Güvenlik Şube müdürlüğü ekipleri, dün FETÖ'nün şifreli ByLock haberleşme programını kullandığı tespit edilen Fenerbahçe TV'nin eski haber müdürü Yasir Kaya'yı da gözaltına aldı. CNN Türk'den 2004 yılında Fenerbahçe TV'ye transfer olan Yasir Kaya, 3 Temmuz 2011 yılındaki şike soruşturmasında gelişmeleri Çağlayan Adliyesi'nde canlı bağlantılarla duyurmuştu.

Aynı soruşturma kapsamında 24 gazeteci ise adreslerinde bulunamadığı için firari olarak aranıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen eski Taraf Gazetesi muhabiri Aysun Yazıcı'nın 31 Ekim 2016 tarihinde yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Yasir Kaya, Kapatılan Yamanlar Koleji , ardından da Ege Üniversitesinden mezun olduktan sonra Ege TV'de mesleğe başlayan Yasir Kaya, Milli Gazetesi spor servisi, CNN Türk'de çalıştan sonra 2004 yılında Fenerbahçe TV'ye transfer olmuştu.

GAZİANTEP'TE 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen 11 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDYye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen toplam 12 şüpheliden, 10'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Ayrıca daha önce hakkında yakalama kararı bulunan ve "Bylock" kullandığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı. (AA)

ANKARA'DA FETÖ'DEN ARANAN ŞAHIS SAHTE PASAPORT İLE KAÇARKEN YAKALANDI

Terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan şahıs, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan sahte pasaport ile İran'a gitmeye çalışırken yakalandı.

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran'a çıkış yapmak üzere gelen bir yolcunun hal ve tavırlarından şüphelenen görevli muhafaza memurları, şahsın kimlik ve pasaportunu kontrol ettiklerinde Selman Kılcı ismine düzenlenmiş pasaportun çıkış mühründe farklılık olduğunu tespit etti.

Mührün sahte olması ihtimali üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince şahıs gözetim altında tutularak pasaportu, incelenmek üzere Emniyet Pasaport Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede, pasaportta yer alan çıkış mührünün numarasının ve renginin farklı olduğu teyit edilirken, pasaportun seri numarasıyla yaptırılan sorguda ise pasaportun Selman Kılcı'ya değil, değil Mendo Eyikat'a ait olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine yapılan GBT sorgusunda şüphelinin "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı tespit edilirken, Saray Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)