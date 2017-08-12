Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nin Ulaş Mahallesi'nde kurulu bulunan özel bir firmaya ait karton fabrikasının hurda kağıt deposunda yangın çıktı. Yangın bölgesine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde kurulu bulunan özel bir firmaya ait karton fabrikasının hurda kağıt deposunda bugün saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi fabrika çalışanlarının yaptığı yangını söndürmek için bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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