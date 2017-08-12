İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da uygulanacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintileri listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı su kesintileri uygulanacak. İşte su kesintileri listesi;

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Sazlıbosna Mah,Karlıbayır Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Yavuz Selim Mah,Bolluca Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Adnan Menderes Mah,Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah,Fatih Mah Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 12:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüp Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 12:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 16:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Merve Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 12:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 12:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 16:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Atakent Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 15:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 16:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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