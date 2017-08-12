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İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi!

İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ, internet sitesi üzerinden İstanbul'da yapılacak olan su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:21:24 Güncelleme: 17:23:01

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da uygulanacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintileri listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı su kesintileri uygulanacak. İşte su kesintileri listesi;

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Sazlıbosna Mah,Karlıbayır Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Yavuz Selim Mah,Bolluca Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Adnan Menderes Mah,Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah,Fatih Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 12:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüp
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 12:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 16:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Merve Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 12:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 16:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Atakent Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 15:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.8.2017 - 16:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2017 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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