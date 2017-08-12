Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., resmi internet sitesi üzerinden İstanbul'da 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü yapılacak olan planlı elektrik kesintisi listesini paylaştı. Buna göre, bazı ilçelerde planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yapılacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK? (12 Ağustos 2017)

BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek. İşte BEDAŞ planı elektrik kesintisi programı;

İSTİNYE Mh., ASLAN AĞZI Sk., ARPA Sk., FEDAKAR Sk., FERAY Sk., ESENTEPE Sk., BALABANDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KANARYA Mh., FLAMAN Cd., MARTI Sk., PENGUEN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SELAHADDİN EYYUBİ Mh., ERZURUM KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:01-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKÇABURGAZ Mh., 3122. Sk., 3083. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALİPAŞA Mh., ULUĞBEY Cd., KÖSTEMİR Cd., TRABLUSGARP Bul., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYAZAĞA Mh., 117. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZAFER Mh., BAHAR Sk., DALYAN Sk., DEMİRHAN ÇIKMAZI Sk., DERLİ Sk., DOĞAN 1 Sk., DUTLU Sk., EFLATUN Sk., ELMALI 1 Sk., IŞILDAR Sk., KALE Sk., KAMER ÇIKMAZI Sk., KONUK Sk., SAMANYOLU Sk., UĞURLU Sk., YADİGAR Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., FEVZİ ÇAKMAK Mh., GÜLEN Sk., GÜLİBRİŞİM Sk., KARABEKİR Sk., OĞUZHAN 1 Sk., SÜKÜNET Sk., ULUS Sk., UMMAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YAVUZ SİNAN Mh., YENİHAYAT Sk., KÜÇÜKPAZAR Cd., UNKAPANI DEĞİRMENİ Sk., LEBLEBİCİ Sk., ÇAKŞIRCI Sk., ARAP ÇEŞMESİ Sk., KÜÇÜKDOLAP Sk., ATLAMATAŞI Cd., YOĞURTCU NURİ Sk., TAHSİLDAR Sk., HACI KADIN Mh., ATLAMATAŞI Cd., HACI KADIN Cd., İŞLEK Sk., HOCA GIYASETTİN Mh., BODRUM Sk., SAATÇİ YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

RUMELİFENERİ Mh., GARİPÇE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH Mh., BAĞLARÇEŞME Mh., PINAR Mh., YENİKENT Mh., BALIKYOLU Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARACAKÖY MERKEZ Mh., RUMELİLER ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY Cd., ORMANLI Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., NAZLI Sk., BİROL Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞYOL Mh., FABRİKALAR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YASSIÖREN Mh., HADIMKÖY Cd., MÜHENDİS Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

istanbul

elektrikler saat kaçta gelecek?

BEDAŞ

planlı elektrik kesintisi listesi