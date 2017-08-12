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İçişleri Bakanlığı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Şemdinli Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:15:33 Güncelleme: 13 Ağustos 2017 Pazar, 00:18:23 AA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.45'te Şemdinli Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, bugün düzenlenen operasyonlarda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında bugün Siirt, Hakkari ve Bingöl'de operasyonlar düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Balkayalar Dağı'nda İHA Bayraktar ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Siirt'te düzenlenen operasyonda 1, Bingöl'de düzenlenen operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Eruh ilçesi Görendoruk köyü kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin sözde "grup sorumlusu" olduğu belirlendi.

Operasyonda bir M-16 piyade tüfeği ve şarjörü, 86 fişek, bir Rus tipi el bombası, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    Helaaaaaaal ama yetmez
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