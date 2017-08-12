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Siirt'te bir er kışlasında ölü bulundu

Siirt'te Şehit Piyade Zafer Kılıç Kışla Komutanlığında görevli bir er ölü bulundu

13 Ağustos 2017 Pazar, 00:55:55 Güncelleme: 01:00:27 AA

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, piyade er D.Ö.'nün su tankında ölü bulunduğunun bildirilmesi üzerine nöbetçi savcının olay yerinde gerekli incelemeleri yaptığı bildirildi.

Olay yerindeki inceleme sonrası Siirt Devlet Hastanesi morgunda askerin cesedi üzerinde ölü muayene işlemi yapıldığı belirtilen açıklamada, cesedin otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Piyade er D.Ö.'nün ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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