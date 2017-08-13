Bondum’un Türkbükü Cennet Koyu’nda, işadamların ve sanatçıların bulunduğu Mandarin Oriental’de yaban domuzu paniği devam ediyor. Bölgeye her gün inen domuzlar daha önce 4 kez girdiği işadamı Kaya Sabancı’nın villasının bahçesine girerek yine zarar verdi. Domuz paniğinin ardından Mandarin Oriental yönetimi de yaşananların farkında olduklarını, çözüm için orman ve vahşi yaşam konularında uzman kişilerle görüşme yaptıklarını yazılı açıklama ile duyurdu.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre domuzlar, işadamı Kaya Sabancı’nın da villasının bulunduğu bölgeye önceki gece tekrar girdi. Yavruları ile birlikte gelen domuzlar, bahçeye zarar verdi.