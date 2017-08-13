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SON DEPREMLER | Bodrum'da 4.8 büyüklüğünde deprem, AFAD ve Kandilli'den açıklama

Bodrum'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Bodrum'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

13 Ağustos 2017 Pazar, 14:23:20 Güncelleme: 15:11:45

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da saat 14.16'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yaklaşık 21.79 kilometre derinlikte meydana geldi.

KANDİLLİ 4.7 OLARAK DUYURMUŞTU

Depremin büyüklüğünü ilk olarak Kandilli Rasathanesi 4.7 olarak duyurmuştu. 

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN KAYBI YA DA HASAR YOK

DHA'nın haberine göre; Bodrum ve Milas ile yakındaki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte halk sokaklara fırladı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasarın olmadığını söyledi.

Yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından büyüklükleri 2.3 ile 3.3 arasında değişen 6 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

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