Tunceli merkez Çiçekli köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın cenazesi, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi.

Şerife Cesur Sulakyurt Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Ayvatlı köyünde dedesi Bekir Yılmaz'ın evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, köy okulu bahçesine getirildi.

Eşi Kübra, şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Fenalaşan şehidin kardeşi Ebubekir Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale etti. Denizli'de tutuklu olan şehidin kardeşi Astsubay Yetiş Yılmaz da cenaze törenine izinli katıldı.



"HAİNLER BİLSİN, DUYSUN, MEHMET'İMLE BİRLİKTE 4 EVLADIM VAR"

Şehidin babası Yusuf Yılmaz, "Ciğerim yanıyor ama vatanımız için her şeye katlanmak gerekiyor. Allah'a havale ettik. İnşallah oğlumun kanı yerde kalmayacak. Bir oğlum daha var, eylülde askere gidecek. İnşallah ağabeyinin kanını yerde koymayacak. Hainler bilsin, duysun, Mehmet'imle birlikte 4 evladım var, hepsi de şehit olsa vatan sağ olsun." diye konuştu.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can ve Abdullah Öztürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.