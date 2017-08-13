Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre; emekli polis memuru H.D., Gaziantep merkez ilçe Şahinbey'e bağlı Karataş Akkent parkı yanında aralarında daha önce husumet bulunan ayrıldığı imam nikahlı eşinin akrabası Cumali Demir'i gördü. İddiaya göre, emekli polis H.D. ve yakınları otomobilinde oturan Cumali Demir ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. üzerinde taşıdığı beylik tabancasıyla Demir'e peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 15 kurşun isabet ettiği öğrenilen Cumali Demir ağır yaralanırken, H.D. ve yanındakiler kaçtı.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Cumali Demir, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada, 155 ihbar hattını arayan H.D. ise olay yerine yakın bir bölgede polislere teslim oldu. H.D. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yerinden kaçan diğer kişilerin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

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