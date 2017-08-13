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Gaziantep'te emekli polis ayrıldığı eşinin akrabasını 15 kurşunla vurarak öldürdü 

Gaziantep'te emekli polis memuru H.D., aralarında daha önce husumet bulunan Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde bilgi işlem personeli Cumali Demir'e (37) kurşun yağdırdı. Vücuduna 15 kurşun isabet eden Demir hayatını kaybetti, emekli polis memuru gözaltına alındı

13 Ağustos 2017 Pazar, 18:29:20 Güncelleme: 18:32:04

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre; emekli polis memuru H.D., Gaziantep merkez ilçe Şahinbey'e bağlı Karataş Akkent parkı yanında aralarında daha önce husumet bulunan ayrıldığı imam nikahlı eşinin akrabası Cumali Demir'i gördü. İddiaya göre, emekli polis H.D. ve yakınları otomobilinde oturan Cumali Demir ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. üzerinde taşıdığı beylik tabancasıyla Demir'e peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 15 kurşun isabet ettiği öğrenilen Cumali Demir ağır yaralanırken, H.D. ve yanındakiler kaçtı. 

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Cumali Demir, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada, 155 ihbar hattını arayan H.D. ise olay yerine yakın bir bölgede polislere teslim oldu. H.D. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yerinden kaçan diğer kişilerin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

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