MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, parti kuruluşu için 26 Ekim'e kadar sürecek olan uyum yasalarının tamamlanmasını beklemeyi planladıklarını, partinin Kasım başında kuruluşunun açıklanması niyetinde olduklarını söyledi. Akşener, "Ancak şaibeleri ortadan kaldırmak istememiz sebebiyle çalışmalarımızı olabildiğince hızlandırarak kuruluşumuzu daha erken bir tarihe almaya çalışıyoruz" dedi.



DHA'nın haberine göre; Bursa'ya gelen Meral Akşener, geçen 6 Ağustos'ta araştırmacı- yazar Servet Somuncuoğlu için düzenlenen anma programı çıkışında bir grubun saldırısına uğrayan MHP eski il başkanları Yüksel Yılmaz ve Hasan Toktaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Akşener, bunun menfur bir saldırı olduğunu belirterek, "Bunlar hakkında bir tek şey söyleyebilirim; çirkinlik her zaman yenilgiye yol açar" dedi.

"UYUM YASALARININ 26 EKİM'E KADAR ÇIKMASI GEREKİYOR"



Gazetecilerin yeni parti hakkındaki soruları üzerine Akşener, 1200 arkadaşıyla istişareler yaptığını ve oradan bir karar çıktığını belirterek, 20 Haziran'da kongreyle ilgili mahkemenin kararıyla bütün yolların tükenmesi üzerine milletin merkezinde bir siyasi oluşuma karar verildiğini söyledi. Daha sonra toplumun değişik kesimleriyle kanat önderleriyle de istişareler yaptığını anlatan Akşener, şöyle devam etti:



"Ümit Özdağ hocamla beraber yürüme kararı aldık. Koray Aydın bakanımızla da istişareler neticesinde bir yola doğru girmiş durumdayız. Bizim bu oluşumu hayata geçirme ile ilgili kararımız kesinleşmişti. Bunlar ilgili çalışmalar başlatmıştık fakat yepyeni ve bizim karşı olduğumuz bir cumhurbaşkanlığı düzenine geçiliyor. Sonuç itibarıyla fiili bir durum. Uyum yasalarının 26 Ekim'e kadar çıkması gerekiyor. Onu bekleyip, biz bu çalışmaları yapıp oluşumu Kasım ayında açıklamak gibi bir kararımız vardı" dedi.

"HER KONU BAŞLIĞI ÜZERİNDE ÇALIŞAN YÜZLERCE ARKADAŞIMIZ VAR"



Fakat bu süreçte ilginç bir şey olduğunu kaydeden Akşeşener, "FETÖ terör örgütün elebaşı bir fotoğraf çektirdi. O fotoğrafta sadece ayakkabılarıyla seccade olması dışında, her şeyi kabalist sistem üzerinden okumamız gerekiyor. Türkiye'de demek ki pek çok İslam dışı anlayışlara sahip bu tip, koca soru işaretlerinin bulunduğu anlayışın ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. 11 sayısının olduğu görüldü. Bunun neye tekabül edeceğini de bilemeyiz. En azından ben şunu bilerek, sempatizanlarına, bağlılarına üzerimizden bir umut mesajı vermek için her terör örgütünün böyle düzenekleri vardır. Bu PKK'da da bu tür başka alanlarda da mevcuttur. Ben de çok tecrübeli bir insanım. İçişleri Bkanlığı yaptım bu örgütlenmelerle mücadele etmiş bir insanım bu şaibelere soru işaretlerine meydan vermemek üzere biz mümkün olduğunca erkene aldık parti kurma çalışmalarını" dedi.



Yeni partinin çalışma düzeni hakkındaki planlarını da anlatan Meral Akşener, Türkiye'de bugüne kadar kurulmuş olan hiçbir siyasi partide olmayan tüzük ve program üzerine çalıştıklarını söyledi. Akşener, "Ben sizinle konuşurken masanın başında hazırlık yapan arkadaşlarımız var. Her konu başlığı üzerinde çalışan yüzlerce arkadaşımız var. Örneğin sağlık başlığı üzerinde çalışan 150 kişi var. Çok bütünlüklü bir çalışma yapılıyor ve bunlar bir araya toplanacak" dedi.



Erken seçim konusunu da değerlendiren Akşener, "Keşke olsa ama beklemiyoruz. Eğer Ak Parti'nin bugüne kadarki reflekslerini okuyan bir siyasetçi olduğumu düşünürsek en erken seçim 2018 Mayıs ayında olur. Bu benim öngörümdür ama Ak Parti tanıyan birisi olarak öngörümdür. Bu seçim ise Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler olur" dedi.