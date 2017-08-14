Doğuştan eklem romatizması hastası olan ve 1 yaşından bu yana tedavi altında tutulan 7 yaşındaki Hüseyin Ulaş Kazımoğlu, Gaziantep’te çocuk romatoloji uzmanı olmadığı için 3 Temmuz’dan beri ilaçlarını alamıyor.

Gazete Habertürk'ten Yusuf Kılıç'ın haberine göre Gaziantep’te 3. basamak hastanelerde çocuk romatoloji uzmanı olmadığını belirten Turabi Kazımoğlu, kentin tek romatoloji uzmanı Prof. Dr. Ayşe Balat’ın şubat ayında emekli olduğunu ifade ederek “1.5 ay önce bu konuda uzman olan Dr. Kübra Öztürk, Gaziantep Çocuk Hastanesi’ne atandı ancak hastane 2. basamak olduğu için ne tedavi yapabiliyor, ne de ilaç yazma yetkisi var” dedi. Çocuğunun tedavi edilemediği ve ilaçlarını alamadığı için büyük acılar çektiğini ifade eden Turabi Kazımoğlu, “Çocuğumun çektiği acılara artık dayanamıyorum” diye konuştu.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Hamza Ağca 2003’te bir tebliğle ilaç edinme mevzuatı getirildiğini belirterek “İlaca ulaşabilmek için vatandaşlarımızın ve hekimlerin mevzuata uyması gerekiyor. Bu yanlışlık bir an önce düzeltilmeli” ifadesini kullandı.