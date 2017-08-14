ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başladı. Yaptıkları tercihler doğrultusunda bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, "Üniversite kayıt için gerekli belgeler nelerdir?" diye soruyor. İşte üniversite kayıt için gerekli belgeler ve üniversite kaydı hakkında detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR? (2017)

ÖSYS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirildikleri üniversiteleri görüntüleyen adaylar, eğitim görecekleri bu üniversitelere kayıt yaptırmak için de harekete geçti.

18 Ağustos 2017 gününe kadar devam edecek olan üniversite kayıtları boyunca adaylar kayıtlarını gerçekleştirecek ve ardından eğitim öğretimi yılının başlamasıyla üniversite eğitimlerine başlayacaklar.

Üniversite kayıtları, bizzat üniversitenin ilgili departmanı ile yüz yüze ve internet üzerinden e-Devlet'ten yapılabiliyor. Öğrencilerin kazandığı üniversite eğer internetten e-Kayıt yapmayı destekliyorsa e-Devlet üzerinden kayıt alınabilecek.

e-Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Yerleştirildikleri üniversite programına 18 Ağustos'a kadar kayıt yaptıracak olan adaylar, merakla üniversite kayıt işlemleri için gerekli belgeleri araştırıyor. İşte üniversite kaydı için gerekli belgeler;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Üniversite kayıt için gerekli belgeler

üniversite kaydı nasıl yapılır?

e-Devlet üniversite kaydı

e-kayıt