Geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan üniversite tercih sonuçlarının ardından kayıt için bekleyişe geçen adayların bekleyişi sona erdi ve üniversite kayıtları bugün itibarıyla başladı. Aynı zamanda üniversite kayıtları internet üzerinden de yapılabiliyor. Peki e-Kayıt nasıl yapılır? İnternetten üniversite kaydı nasıl yapılır? İşte detaylar...

E-KAYIT NASIL YAPILIR?

İnternetten üniversite kaydı, geçtiğimiz dönemlerde YÖK tarafından devreye sokulmuştu ve günümüzde briçok üniversiteye kayıt için e-Kayıt yaptırmak yeterli oluyor. YÖK tarafından devreye sokulan e-Kayıt sistemi ile birlikte, üniversite kaydı yaptıracak olan adayların ve velilerin maliyetinin azalması ve işlemlerin daha kolaylaştırılması hedefleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçtiğimiz yıllarda üniversite kayıtlarının daha hızlı, daha pratik ve daha maliyetli olması için e-Kayıt sistemini devreye soktu. Bu sistem sayesinde adaylar internet üzerinden üniversiteye kayıt yaptırabiliyor. Üstelik elektronik kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, ayrıca öğrenci işlerine giderek kayıt işlemi yaptırılmasına gerek kalmıyor.

E-DEVLET ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır ve bu hizmeti kullanmak isteyen adayların e-Devlet şifresine sahip olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi bulunmayan adaylar e-Kayıt sistemini kullanamazlar. e-Devlet şifresi almak isteyen adayların kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine gitmeleri ve e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

E-KAYIT YAPILAN ÜNİVERSİTELER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

OKAN ÜNİVERSİTESİ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ

TED ÜNİVERSİTESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

E-KAYIT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu hizmeti sadece sistemi destekleyen üniversitelere kayıt yapmak için Sistemi destekleyen üniversitelerin listesini hizmetin başlangıç ekranında görebilirsiniz.

Elektronik kayıt işlemini tamamladıktan sonra yerleşilen üniversitenin İnternet sayfasındaki duyurular takip edilmelidir.

Bu hizmeti kullanarak aldığınız belgelerin resmi geçerliliği vardır. Üzerlerindeki barkod numarası sayesinde, teslim ettiğiniz kurumlar tarafından belgenin doğruluğu sorgulanıp teyit edilebilir.

E-KAYIT HİZMETİNDEN FAYDALANMAK İÇİN SAHİP OLUNMASI GEREKENLER

Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz. e-Devlet Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız.

Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Kapısı’nda kayıtlı iletişim bilgilerinizin doğrulanmış olması gerekmektedir.

Oluşturulan belgeleri görüntüleyebilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader veya PDF dosyalarını görüntüleme özelliği olan başka bir uygulama kurulu olmadır.

E-KAYIT SİSTEMİ ÜCRETLİ Mİ?

YÖK tarafından geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan e-Kayıt sistemini kullanan öğrencilerden herhangi bir ücret, vergi, harç veya işlem ücreti alınmamaktadır. Sistem tamamen ücretsizdir.

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