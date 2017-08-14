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Son Dakika: Hakkari Şemdinli'de patlama! 2 kişi hayatını kaybetti

Şemdinli'de patlama! 2 kişi hayatını kaybetti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:02:59 Güncelleme: 12:27:42 İHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 vatandaş hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; Sokağa çıkma yasağının başlatıldığı Altınsu köyü bölgesinde PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada 2 vatandaş hayatını kaybederken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    hay kökünüz kurusun ya.doymadınız kana
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