Şemdinli'de patlama! 2 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 vatandaş hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre; Sokağa çıkma yasağının başlatıldığı Altınsu köyü bölgesinde PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada 2 vatandaş hayatını kaybederken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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YORUMLAR 1
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Misafir 11 dakika öncehay kökünüz kurusun ya.doymadınız kana60